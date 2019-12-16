Свидетелей по делу об убийстве Шеремета начали запугивать, – адвокат Яны Дугарь

Защитник подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Яны Дугарь – Виталий Коломиец – просит всех возможных свидетелей по делу не выкладывать в общий доступ информацию, которой они могут владеть.

Об этом адвокат Виталий Коломиец написал на своей фейсбук-странице. Он отметил: люди, которые заявили, что его подзащитная Яна Дугарь лечила их в день гибели Шеремета, начали получать угрозы.

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Друзья не выкладывайте в открытый доступ информацию, кого, когда Яна лечила, с кем была и прочее. Некоторых свидетелей начали запугивать. Не делайте вреда делу. Уже достаточно доказательств ее непричастности. Нам надо это подробно и правильно задокументировать. Есть общие друзья, у которых есть контакты с адвокатами, помогайте через них,

– отметил он.

Коломиец также добавил: ни одного из трех подозреваемых в убийстве Шеремета не выпустят на свободу раньше, чем через месяц.

"Ни Юлю, ни Рифмастера, ни Яну раньше месяца не выпустят (или через апелляцию или ходатайство об изменении меры), следователи и прокуроры ранее не будут подавать от себя ходатайство об изменении меры. Но могут активно препятствовать собирать доказательства совершения ими преступления", – написал он.

Сообщение Коломийца в фейсбук

Интересно, что через некоторое время запись со страницы Коломийца в фейсбуке исчезла.

Кратко о деле об убийстве журналиста Шеремета

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве от взрыва его автомобиля.

Основная версия правоохранителей: Шеремета убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря полиция задержала подозреваемых: Яну Дугарь, Юлию Кузьменко и Андрея Антоненко.

13 декабря Печерский райсуд Киева избрал всем троим задержанным меры пресечения.

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