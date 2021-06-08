Свідоцтво про народження можна буде отримати Укрпоштою: умови

Відтепер доставку свідоцтва про народження можна замовити Укрпоштою. На таку послугу можуть розраховувати всі батьки, які використовують єМалятко.
В уряді кажуть, що така зміна є безумовно зручною та допомагає уникнути зайвих соціальних контактів під час пандемії. Документ можна отримати у поштовому відділенні або ж його доставить кур'єр безпосередньо додому.
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Свідоцтво можуть доставити у поштове відділення або кур'єром
Вартість доставки невелика – 46 та 66 гривень відповідно. Оплатити замовлення можна одразу при отриманні. Свідоцтво має надійти протягом 2 днів у межах області та 3 – у межах України з моменту оформлення у РАЦСі.
Відтепер не потрібно стояти в чергах, ходити по держустановах, кур'єр доставить свідоцтво про народження одразу до дверей. Ціль Мінцифри — зробити всі держпослуги такими самими швидкими та комфортними,
– заявив віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Сервіс єМалятко доступний на окупованих територіях
У профільному міністерстві наголосили, що єМалятко запустили і для жителів окупованих територій. Отож українське свідоцтво про народження можна отримати, якщо дитина народилась в окупованому Криму чи на територіях окупованого Донбасу.
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Що таке сервіс єМалятко?
У сервісі можна отримати 9 послуг за заявою. Мовиться про реєстрацію дитину, оформлення допомоги при народженні, оформлення допомоги для багатодітних та інше.