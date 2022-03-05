Чи світ готовий до катастрофи у 6 разів потужнішої за ЧАЕС, – Резніков про ситуацію на ЗАЕС

Якщо вибух ЗАЕС станеться, наслідки будуть руйнівними не тільки для України, а й для всього світу, оскільки ядерна катастрофа такого масштабу перевищить всі попередні аварії на АЕС, включаючи Чорнобиль та катастрофу на АЕС Фукусіма-Даїчі.

Міністр оборони України звернувся до країн, які блокують закриття неба над Україною та закликав згадати квітень 1986 року – аварію на ЧАЕС.

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В ту ніч сталася катастрофа, яка на сьогодні вважається найбільшою за всю історію ядерної енергетики, як за кількістю загиблих і потерпілих від її наслідків людей, так і за економічним збитком. Радіоактивна хмара від аварії на Чорнобильській АЕС пройшла над європейською частиною тодішнього СРСР, більшою частиною Європи, східною частиною США,

– нагадав Олексій Резніков.

Але за його словами, нині жахлива ситуація навколо Запорізької АЕС – найбільшої в Європі. Наслідки аварії на ЧАЕС з усього одним енергоблоком були катастрофічні для світу. Але це не порівняється, з тим, що буде після аварії на ЗАЕС.

"Наразі майданчик Запорізької АЕС, а також Чорнобильська АЕС перебувають під контролем російських збройних сил.

Націлювання на Енергодар з його Запорізькою АЕС не було випадковістю. Це цілеспрямовані дії. Росія здійснила акт ядерного тероризму", – сказав міністр оборони.

Тому Резніков запитую у світу: чи готові вони до катастрофи у шість разів потужнішої за ЧАЕС?

Чи готові всі ті, хто зараз вагається, чи треба закривати небо над Україною, жертвувати життям і здоров‘ям не тільки українських, а й своїх дітей? Це не про війну, яка десь далеко в Україні. Це вже про вашу безпеку. І про ядерну небезпеку для всього світу. Тож, оцініть ситуацію. Задайте собі питання: чи готові ви просто сподіватись, що ракета не прилетить в АЕС, як вони "випадково не прилітають" в будинки і дитячі садки,

– запитує міністр оборони.

Дивіться звернення Олексія Резнікова:



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