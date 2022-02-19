Світ має підтримати Україну, – мільярдер Бренсон звернувся до усіх країн

Росія продовжує накопичувати війська на кордоні з Україною, а світ хвилюється через загрозу вторгнення. Мільярдер Річард Бренсон звернувся до країн, аби ті підтримали Україну.

Бренсон закликав не залишати в біді країну, яка добровільно відмовилася від ядерної зброї в обмін на мир. Він зауважив, що саме Росія переконала Україну відмовитись.

До теми Наступ не плануємо, але безкарно обстрілювати себе не дозволимо, – Резніков

"Світ має підтримати Україну", – наголосив мільярдер.

За словами Бренсона, окупація Криму Росією у 2014 році стала першим серйозним порушенням Будапештського меморандуму. Водночас нове можливе вторгнення повністю розірве меморандум. Це призведе до катастрофічних наслідків.

Мільярдер вважає, що зараз складно переконати інші країни відмовлятися від ядерної зброї, адже вони бачать ситуацію, в яку втрапила Україна.

Безсумнівно, продовження агресії Росії проти України демотивує тих, хто раніше хотів скорочувати запаси зброї, оскільки це говорить про те, що будь-яку угоду можна розірвати свавільно,

– пояснив Бренсон.

Загроза з боку Росії: останні новини

Міністр оборони заявив, що наступ Україна не планує, однак обстрілювати себе безкарно не дозволить.

Супутники показали нові фото російської техніки біля кордонів України.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон підтримав Україну в протистоянні з Росією, сказавши, що російські матері будуть плакати за своїми синами.

Важливо – інтерв'ю з Галушкіним: дивіться відео

Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!