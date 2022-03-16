Світ має усвідомлювати, що це початок Третьої світової, – Данілов

Війна, яку Росія розв'язала проти України, є початком Третьої світової. Це має усвідомлювати весь світ, вважає секретар РНБО Олексій Данілов.

Третя світова справді може бути неминучою. Такий розвиток подій реальний, якщо Китай вирішить підтримувати Росію військовою допомогою, вважає посадовець.

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Данілов: Хто думає, що їх це омине, живе в ілюзіях

"Світ має усвідомлювати, що це – початок Третьої світової. Якщо хтось вважає, що їх це омине, то вони живуть в ілюзіях і не розуміють, що таке путінський рашизм, що таке сучасна Росія", – наголосив секретар Ради нацбезпеки та оборони.

Що ще секретар РНБО казав про Китай

Данілов зауважив, що усі китайські компанії на Гонконгській біржі обвалилися вслід за російськими. Якщо китайське керівництво вирішить розділити долю з Росією, то це – їхнє право, додав він. Але попередив, що у такому випадку доведеться боротися з усім світом.

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