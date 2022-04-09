Світ не розуміє масштабу трагедії в Маріуполі, – Подоляк показав чати, де люди шукають рідних

Масштаби трагедії у Маріуполі в рази більші, ніж ми можемо бачити зараз. Окрім стертого з лиця Землі міста, зруйнованих будинків, зруйновані тисячі життів.

Доля сотень людей невідома

Втрати у Маріуполі лише за попередніми даними понад 5 тисяч людей. Однак, місто досі в окупації – встановити кількість загиблих не можливо. Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк показав чати, у яких українці намагаються знайти своїх рідних з Маріуполя.

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Чати будинків, де раніше могли обговорювати озеленення двору, зараз сповнені болю. Пошуки зниклих батьків і дітей,

– написав Подоляк.

Та додав, що в чаті безліч фото колись щасливих людей, доля яких невідома.

Світ ще не розуміє масштабу трагедії в Маріуполі, а Росія намагається приховати воєнні злочини,

– наголосив радник.

Раніше, Володимир Зеленський зазначив, що світу ще доведеться побачити справжні масштаби трагедії в Україні. Бо те, що коїлось у Бучі, відбувається на кожній вулиці Маріуполя.

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