Світ непередбачуваний, – Данілов допускає вступ у НАТО ще до завершення війни

У липні під час саміту НАТО, який відбудеться у Вільнюсі, будуть обговорювати вступ України до Альянсу. Україна може стати членом Альянсу ще до закінчення війни.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів секретар РНБО Олексій Данілов. Він зауважив, що не бачить перешкод для вступу України до НАТО.

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Данілов зазначив, що хотів би, щоб шлях України до Альянсу був якнайкоротший. Для цього потрібна згода країн-членів НАТО.

"Ми сьогодні не бачимо перешкод, щоб вже стати членами Альянсу. Це не така складна ситуація. Це більш політичне рішення. Але треба розуміти, що для цього має бути згода провідних країн Альянсу. Тоді усе це закрутиться набагато швидше. Ми занадто довго з цим зволікали", – заявив він.

Вступ України до НАТО ще до завершення війни

Секретар РНБО пригадав, як у 2008 році деякі країни блокували початок процедури План дій щодо членства в НАТО Україною. На його думку, усі цивілізовані країни повинні входити в Альянс. Україна вже на цьому шляху.

Олексій Данілов підкреслив, що увесь світ прогнозував поразку України, однак українці довели, що ми переможемо. Він допустив вступ України до НАТО ще до завершення війни з Росією.

"Як ви бачите, світ помилявся. Я б хотів, щоб так само відбулось і тут, щоб ми отримали членство в Альянсі якомога швидше. Я не виключаю, що це може відбутись в будь-який момент", – зауважив посадовець.