Світ посилює підтримку України: яку допомогу надають держави

На тлі посилення агресії Росії світ все більше підтримує Україну. Допомогу надають політично та практично.

Нам активно продовжують постачати зброю та боєприпаси. Міжнародні партнери надають й іншу допомгу – фінансову та гуманітарну.

Зверніть увагу Мая Санду передала харчі для українців, які стоять на кордоні з Молдовою

Як допомагає світ

Наша держава отримує:

тисячі одиниць протитанкової зброї;

сотні – протиповітряних ракет;

тисячі одиниць стрілецької зброї та боєприпаси.

Аби допомогти українським Збройним силам, союзники надають гуманітарну і фінансову допомогу на мільйони євро.

Відправили Україні зброю або у процесі зробити це такі держави – Бельгія, Канада, Чехія, Естонія, Франція, Німеччина, Греція, Латвія, Литва, Нідерланди, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Сполучене Королівство та Сполучені Штати Америки.

Гуманітарну допомогу пропонують Албанія, Болгарія, Хорватія, Данія, Угорщина, Ісландія, Північна Македонія, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Сполучене Королівство та США.

Українських біженців вже прийняли Хорватія, Польща та Румунія. Італія надає фінансову допомогу українському уряду, а Туреччина поглибила свої оборонні зв'язки з Україною.

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