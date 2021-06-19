Щоб викорінити: у світі відзначають День боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту

Актуальною проблемою як в Україні, так і в усьому світі, є насильство за ознакою статі. Особливо вона відчутна, коли держава перебуває в умовах конфлікту. Ґендерно-обумовлене насильство має серйозні фізичні та психологічні наслідки для тих, хто від цього постраждав.

Щоб викорінити такі злочини та підвищити рівень обізнаності суспільства Генеральна Асамблея ООН у 2015 році проголосила 19 червня Міжнародним днем ​​боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту.

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Дата була спеціально обрана на згадку про резолюцію Ради Безпеки ООН 1820 (2008), яка вперше визнала використання сексуального насильства зброєю війни, а не ненавмисним її наслідком.

Сьогодні жертвами сексуального насильства дедалі частіше стають мирні мешканці з числа найбільш незахищених категорій, а саме жінки та діти.

Сексуальне насильство під час війни

Ефіопія

Як пише Forbes, в Ефіопії зґвалтування та сексуальне насильство над етнічними тиграйськими жінками вважається геноцидним методом знищення громади. Зловмисники не лише ґвалтували жінок, а й калічили їх, при цьому говорили, що "утроба тиграянки ніколи не повинна народити".

Камерун

В англомовних регіонах Камеруну жінки зазнавали зґвалтування та сексуального насильства з боку озброєних сепаратистів, військових та цивільних осіб. У період з лютого по грудень 2020 року ООН зафіксувала в регіоні 4300 таких випадків. А за перші 3 місяці 2021 року сталося приблизно тисяча зґвалтувань та інших епізодів сексуального насильства.

Сирія

У Сирії приблизно 3000 язидських жінок та дітей досі поневолені після того, як їх викрали у серпні 2014 року. Не виключено, що вони зазнають зґвалтування, а також іншого сексуального та фізичного насильства.

Україна

З 2014 року Україна перебуває у стані війни. За даними Моніторингової Місії з прав людини, від початку збройного конфлікту утримуваних жінок і чоловіків піддавали сексуальному насильству, щоб отримати зізнання або інформацію.

Неурядова організація "Ла Страда", яка надає потерпілим психосоціальну підтримку, зокрема, через безкоштовну гарячу лінію, зазначила, що кількість дзвінків з непідконтрольних територій та поблизу лінії зіткнення, стала високою.

Це комплексна проблема, яка потребує спільних та скоординованих зусиль спеціалістів різної фахової спрямованості та вимагає пильної уваги з боку держави, адже вона не рідко може загрожувати життю жінок, дітей чи навіть стати причиною їх смерті,

– зазначають в Офісі Омбудсмана України.

Вкрай важливо, щоб усі жертви сексуального насильства отримали вчасну та кваліфіковану допомогу як медичну, так і психологічну. Жодне повідомлення про такі злочини не повинно залишитися поза увагою правоохоронців, а винні мають нести відповідальність за свої ганебні вчинки.

Кожен з нас може долучитися до важливої ініціативи Генасамблеї ООН, надаючи допомогу та підтримку тим, хто постраждав внаслідок сексуального насильства в умовах війни!

Якщо ви потерпаєте від ґендерно-обумовленого насильства, зверніться на національну гарячу лінію:

0 800 500 335 (з мобільного або стаціонарного);

(з мобільного або стаціонарного); або 116 123 (з мобільного).

Національна дитяча гаряча лінія: