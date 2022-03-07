Світ виявився корисливим, слабким і корумпованим, а ми – таки великий народ

Напишу вам, бо маю 15 хв, які мені подарувала моя армія. Як скоро буде виглядати Україна? Я знаю і вам скажу.

Україна майбутнього

Ми запроєктуємо й збудуємо нові чудові, зручні, приязні до людини й архітектурно довершені міста і містечка. Ми збудуємо нові школи, садочки, бібліотеки, клініки, дитячі й спортивні майданчики.

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Ми запроєктуємо й насадимо сквери і парки. Ми грамотно відреставруємо все, що цього потребуватиме там, де це збереглося. Ми засіємо всі поля. Ми будемо піднесені й радісно втомлені працювати пліч-о-пліч.

Про нас будуть знімати фільми, ставити спектаклі й робити фотовиставки. Ми будемо сортувати сміття, використовувати енергію сонця й вітру. Ми станемо технологічними, екологічними й естетичними.

Ми почистимо землю від металу і крові. Ми збудуємо нову "Мрію"... Три нових "Мрії"! Ми посадимо, чорт забирай, мільярд дерев. Це буде найвеличніший пантеон для тих, хто загинув. Це буде найбільша нагорода для тих, хто залишився.

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Світ – у боргу

І цей рахунок нам оплатить світ. Бо він повинен. Бо він, цей світ, виявився корисливим, слабким і корумпованим, попри усі його напучування і менторство щодо нас. А ми – таки великий народ. Вдячний, звісно, але з хорошою пам'яттю. У нас все пораховано.

Я не знаю, коли точно це буде, однак я точно знаю, що це буде, і ми будемо свідками такої України. Дякую ЗСУ.

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