Мають гарні гармати: Світан розповів про особливості літаків, які може передати Аргентина

В Аргентині розглядають можливість передати Україні штурмовики Super-Etendard. Є кілька цікавих варіантів, як їх можна використати.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що ці літаки розробили ще більш ніж 40 років тому. Однак вони пройшли модифікацію від Франції. Тому їх цілком можна використовувати.

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Як Україна може використати ці літаки

Як наголосив Світан, безперечно, що Україна знайде можливості, як використовувати ці літаки. Навіть 5 одиниць будуть корисними, щоб протистояти російським окупантам. До прикладу, їх цілком можна було б використати як морську авіацію.

Було б непогано взяти цих 5 літаків і ті ж 5 "Міражів". Створити змішану ескадрилью морської авіації. Добре працюватимуть по кораблях. Там ще гармати хороші стоять. Можна бити по вертольотах, які намагаються атакувати наші морські безпілотники,

– сказав Світан.

За деякими даними, на літаках Super-Etendard стоїть радар, який може виявляти цілі на відстані 200 кілометрів. За наявності відповідного озброєння цілком можна було б знищувати російські судна в Чорному морі.

Звісно, у нас буде певний "зоопарк" літаків. Але добре, що дають. Ці літаки можуть нести ракети "повітря – повітря", що може спрацювати проти крилатих ракет. Або з гармат можна "Шахеди" знищувати. Добре, що ми "Міражі" отримуємо. Вже будуть контакти з французами. Вони допоможуть освоїти і цю техніку,

– зауважив Світан.

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