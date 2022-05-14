На світанку ворог обстріляв Дніпропетровщину "Ураганами" і касетними мінами

Російські окупанти продовжують свої цинічні обстріли української території. На світанку під ворожий вогонь потрапило село Шестірня Криворізького району.

На щастя, постраждалих серед місцевих мешканців немає. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Вадим Резніченко.

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Окупанти стріляли з "Ураганів"

Російські окупанти накрили село Шестірня вогнем з реактивної системи залпового вогню "Ураган". Крім того, після обстрілів на кількох подвір'ях виявили касетні боєприпаси. У кількох будинках через ворожу атаку вибило шибки.

Вадим Резніченко також повідомив, що на місцях виявлення касетних боєприпасів працюють піротехніки.

Ніч з однією тривогою. На світанку ворог обстріляв з "Ураганів" Широківську громаду. Люди не постраждали. У кількох будинках вибиті шибки. На кількох подвір’ях – касетні боєприпаси. Працюють піротехніки,

– повідомив Резніченко.

Згодом голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук уточнив, що мова йде саме про Шестірню.

Варто зазначити, що село, яке обстріляли окупанти, розташоване на межі Дніпропетровщини з Херсонською областю, більшість території якої, на жаль, поки що під окупацією.

Скільки ракет окупанти випустили по Дніпропетровщині

Від першого дня повномасштабного вторгнення Росія цинічно та ганебно обстрілює ракетами українські міста та села. Російські ракети атакують усі регіони нашої держави, однак часто загарбники використовують їх для знищення об'єктів цивільної інфраструктури, через що гине мирне населення.

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що станом на 80-ий день повномасштабного російського вторгнення окупанти випустили по території Дніпропетровської області вже 140 ракет.

Однак голова ОВА наголосив, що окупанти гатять по території Дніпропетровщини з різної зброї. Зокрема росіяни використовують реактивні системи залпового вогню. Крім "Ураганів", Дніпропетровщину накривали "Градом" і "Смерчем". Також окупанти активно використовують заборонені касетні боєприпаси. Найчастіше обстріли ведуть з тимчасово окупованої території Херсонської області.

Внаслідок ворожих атак від 24 лютого загинули 17 мирних мешканців Дніпропетровської області. Понад 300 будинків, складів та гаражів пошкоджені.

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