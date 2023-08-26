На світанку зі сторони Токмака і у Маріуполі чули вибухи

У районі тимчасово окупованого Токмака Запорізької області чули серію вибухів сьогодні вранці, 26 серпня. Ба більше, в окупованому Маріуполі теж працювала ворожа ППО.

В окупантів вибухова субота

Про вибухи біля Токмака повідомив мер Мелітополя Іван Федоров. За його словами, вже другий день поспіль "щось погане" відбувається в окупантів на Мелітопольському напрямі.

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Почалося вчора після обіду: жителі північної частини Мелітополя та оточуючих Терпеня, Костянтинівки, Мирного та Вознесенки повідомили про потужні вибухи з боку Токмака,

– йдеться у повідомленні Федорова.

Поблизу Маріуполя спрацювала ППО

Поблизу окупованого Маріуполя було чути сильні вибухи. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

За його словами, біля селища Сартана у напрямку Волновахи спрацювала ворожа протиповітряна оборона.

Актуально про ситуацію в Токмаці та Маріуполі

Токмак Запорізької області із березня минулого року перебуває під російською окупацією.

Зауважимо, що українські військові мають успіхи на Запорізькому напрямку. Підрозділи Сил оборони вже зайшли в Роботине. Тож, ЗСУ наближаються до другої лінії оборони ворога на цьому напрямку.

Щодо Маріуполя, то Росія перетворює місто на логістичний хаб і майбутню фортецю на узбережжі Азовського моря на випадок, якщо ЗСУ вдасться розірвати сухопутний коридор між Росією та Кримом.

Попри це, Україна все одно спроможна виявляти місця скупчення ворожих сил та завдавати по них ударів далекобійною зброєю.