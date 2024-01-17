Виробництва у всьому світі не вистачає, щоб забезпечити Україну артилерією, – Зеленський

На тлі затримки допомоги від союзників у Зеленського спитали, чому Україна не наростила власне виробництво критично важливої амуніції за два роки протистояння російській агресії. Президент заявив, що забезпечити зброєю армію у сучасній повномасштабній війні не так просто.

У всьому світі дефіцит озброєння. На цьому наголосив президент Зеленський під час пресконференції у Давосі, передає 24 Канал.

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Світ виявився неготовим до повномасштабної війни

За словами глави держави, сьогодні увесь світ переживає брак озброєння. Зеленський навів приклад ситуації із снарядами 155-міліметрового калібру.

Виробництва усього світу, всіх компаній, які генерують виробництво снарядів 155-калібру, не достатньо, аби забезпечити війну артилерією в Україні,

– наголосив політик.

Того об'єму виробництва артилерійських снарядів, який зараз є у світі, недостатньо для української армії, аби відбивати російську агресію.

Росії теж самій не вистачає снарядів, тому вона купує їх у Північної Кореї.

Світ у цілому не готовий до повномасштабної війни. Таких масштабів сухопутної війни (як в Україні – 24 Канал) сьогодні немає у світі,

– зазначив президент.

В Україні є власне виробництво озброєння

Україна відновила виробництва снарядів 122- 125-міліметрового калібрів. Втім, їх так само бракує із тих самих причин, чому бракує артилерії 155-го калібру.

Також Зеленський розповів, що аби виробляти 155-ий калібр, потрібно мати ліцензію однієї із країн НАТО. В Україні її довгий час "вибивали". Але сьогодні вона вже виходить на виробництво такого снаряда.

Що ж до дронів, то у цьому році Україна планує виготовити більше мільйона власних безпілотників.

Запитайте мене чи достатньо мати більше мільйона (дронів – 24 Канал), у всього світу волоси дибом. Ні, відповідно до нашого використання цього буде недостатньо,

– зазначив Зеленський.

Президент пояснив, що така сама ситуація із вітчизняними ракетами, системами РЕБ тощо.

Окремо Зеленський "похвалив" системи ППО Patriot, назвавши їх на сьогодні найпотужнішими у світі. Незабаром Україна теж планує почати виробництво цих систем.