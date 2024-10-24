Ми зможемо починати відлік до початку ще однієї війни, – Подоляк сказав, коли це станеться

Світ говорить, що головне сьогодні – не допустити ескалації та початку Третьої світової війни. Водночас Владімір Путін залучає до війни проти України північнокорейські війська, у відповідь на що Південна Корея проявила готовність допомогти ЗСУ.

Зараз воюють не країни одна проти одної, а ціннісні альянси, сказав 24 Каналу радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. Він пояснив, до чого може призвести участь КНДР у російсько-українській війні.

Важливо Один крок до Третьої світової, – The Telegraph про наслідки вступу КНДР у війну в Україні

Ризик ще однієї світової війни різко зріс

Домінування через насилля – ціль Росії, яку країна-агресор хоче реалізувати спільно з КНДР. Північна Корея розуміє, що у будь-якому разі на корейському півострові буде війна. Тому сьогодні Кім Чен Ин відправляє війська в зону бойових дій, аби вони здобули досвід.

Зверніть увагу! Ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман, вважає, що стримувальним фактором для КНДР може стати Південна Корея і зброя, яку вона може передати Україні.

Тепер уже Південна Корея має усвідомити, що це буде зовсім інша армія КНДР і потенційний конфлікт на корейському півострові буде набагато смертоносніший.

А те, що він буде, це однозначно. Як тільки КНДР почне брати участь у бойових діях на території України, можемо починати відлік тижнів до початку ще однієї великої війни. Тому що це об'єктивний історичний розвиток процесів,

– мовив Подоляк.

Сьогодні вже очевидно, що конфлікт глобалізовано й це не просто конфлікт Росії й України за території. Тому концепцію, мовляв, ви віддайте Росії території й на цьому все завершиться, треба відкинути.

Все тільки почнеться. Третя світова війна почнеться у момент, коли буде підписано договір про передачу окупованих територій Росії. Тому що це стимулювання і масштабування агресії,

– додав радник голови Офісу Президента.

Він наголосив, що партнери мають збагнути, що домовитися з Путіним не вдасться, ескалація продовжуватиметься, доки Росія не буде покарана, але країну-агресора можна примусити програти цю війну.