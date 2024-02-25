До роковин вторгнення: у прапор України "одягнули" одразу декілька знакових будівель світу
До других роковин повномасштабного вторгнення одразу в декількох містах світу знакові будівлі підсвітили українським прапором. Так, наш стяг "засяяв" у Страсбурзі, Парижі, Брюсселі та інших містах.
Крім того, цього вечора жовто-блакитним світлом засяяла будівля Європарламенту, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі. У такий спосіб було продемонстровано солідарність та єдність з українським народом у його боротьбі із Росією.
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У Брюсселі перед Європарламентом розгорнули 30-метровий стяг України
У Брюсселі перед будівлею Європарламенту у суботу, 24 лютого, вивісили українські прапори та розгорнули 30-метровий стяг. Таку подію присвятили другим роковинам повномасштабного вторгення Росії на територію України.
Висловити свою підтримку Україні у цей важкий час для нашої держави до Європарламенту вийшла не лише українська громада. Присутніми також були іноземці, які підтримують нас у боротьбі проти країни-агресорки.
Учасники акції виконали гімн України та вшанували памʼять загиблих хвилиною мовчання.
У Брюсселі будівлі підсвітили українським стягом / Фото Софії Назаренко
У прапор України "одягнули" одразу декілька знакових будівель Франції
Напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну у Франції на знак солідарності з українським народом підсвітили знакові будівлі кольорами національного прапора України. Серед них є й Ейфелева вежа, що у Парижі.
Водночас український прапор продемонстрували на будівлі МЗС Франції у Парижі на набережній Д'Орсе.
Крім того, кольори нашого прапору прикрашають будівлю Палацу Європи у Страсбурзі, що також розташована у Франції.
У Канаді також висловити солідарність Україні
Водночас парламент Канади також підсвітили кольорами українського прапора на знак солідарності з Україною. Таким чином країна підтримала нашу державу у боротьбі із цинічним ворогом.