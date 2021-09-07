У світі побільшало країн з балістичними ракетами підводного запуску

Південна Корея провела випробування підводного човна "Досан Ан Чан-хо" з балістичними ракетами. Таким чином, країна стала восьмою у списку держав, що володіють таким озброєнням.

Цей підводний човен розробили у Південній Кореї. Він оснащений шістьма вертикальними ракетами-носіями.

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Вже після ще одного раунду випробувань, ухвалять рішення про виробництво БРПЧ. Дальність польоту ракет – близько 500 кілометрів. Кодова назва ракети Hyunmoo 4-4.

Які ще країни володіють балістичними ракетами підводного запуску:

США,

Росія,

Велика Британія,

Франція,

Індія,

Китай,

КНДР.

Головне завдання Південної Кореї – стримувати КНДР

На відміну від звичайних ракет наземного базування, ракети підводного запуску важче виявити. Головне завдання розробки Південної Кореї – стримування свого північного сусіда.

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Адже саме КНДР продемонструвала нещодавно кілька типів БРПЧ, а також там працюють над розробкою нового підводного човна.

Поки що у Сеулі офіційно не підтвердили інформацію про новий вид озброєння. Лише кажуть, що забезпечують країну передовими військовими технологіями.