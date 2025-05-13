У світі зростає запит на безпеку, що збільшує можливості для ВПК України, – нардеп Ігор Копитін

Нові і старі військові конфлікти у світі підвищують запит на безпеку і оборону. Це може стати стимулом для подальшого активного розвитку вітчизняної оборонної промисловості, вважає народний депутат Ігор Копитін.

Гойдалка геополітичної нестабільності спонукає держави до зміцнення оборони, що потребує переглядів бюджетів, які спрямовуються на армію та на виготовлення озброєнь. Наприклад, 2024 року в Європі, Азії, Африці та на Близькому Сході світові військові витрати досягли рекордних 2718 мільярдів доларів, а експерти називають збільшення витрат на оборону найстрімкішим річним зростанням принаймні із часів закінчення Холодної війни.

Про це у авторській колонці для LB.ua пише народний депутат, голова підкомітету з питань оборонної промисловості й технічної модернізації Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ігор Копитін, передає 24 Канал.

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Витрати на оборону зростають

За його словами, найбільше витрачають на військові потреби п’ять країн: Сполучені Штати, Китай, Росія, Німеччина й Індія – їхня доля становить 60% від загальносвітових витрат.

2024 року Велика Британія збільшила свої військові витрати на 2,8% до 81,8 мільярда доларів, а Франція – на 6,1% до 64,7 мільярда доларів. Військові витрати США минулого року також зросли – на 5,7% до 997 мільярдів доларів. Не відстає й Китай, що торік збільшив свої військові витрати на 7% до 314 мільярдів доларів. Держави прагнуть посилити власну безпеку й готові інвестувати в цей напрямок десятки й сотні мільярдів доларів,

– каже Ігор Копитін.

На його переконання, запит на безпеку у світі посилюється, і це означає величезну потребу в закупівлях озброєнь.

"Світові виробники незабаром почнуть модернізовувати виробництва й нарощувати обсяги, адже попит на продукцію ВПК зростає шаленими темпами. Мільярди доларів, закладені в бюджети країн, спрямовуватимуть на безпекові потреби, більшість яких пов’язана з оборонними закупівлями", – вважає народний депутат.

Він додає: Україна має розвинений військово-промисловий комплекс, і 2024 року наше річне виробництво озброєнь сягнуло 9 мільярдів доларів. При цьому, каже Ігор Копитін, 2025 року потенціал виробництва озброєнь та військової техніки в Україні може зрости до 35 мільярдів доларів.

Україна активно закуповує у своїх виробників снаряди й техніку. Проте треба пам’ятати про те, що наразі Україна не забезпечує себе повністю всіма типами озброєнь – до 40 % імпортується. І у разі посилення військових конфліктів у світі попит на імпортне – європейське чи американське – озброєння, як і його вартість, зростатиме.У цій ситуації Україні важливо тримати курс на посилення власного оборонного комплексу. Адже той самий конфлікт Індії та Пакистану здатен підігріти попит і ціни на ринку озброєнь, що відчутно битиме по українських оборонних витратах,

– зазначив Ігор Копитін.

За його словами, сьогодні іноземні виробники зацікавлені в українських оборонних технологіях та в можливості ефективно співпрацювати з українськими компаніями. Ігор Копитін також навів приклад німецького холдингу Rheinmetall, що планує завершити 2026 року в Україні будівництво свого заводу, а його потужність повинна значно перевищити заплановану.

"На тлі безпекових загроз у світі швидко зростає запит на озброєння, техніку, новітні технології в оборонному сегменті, а отже потенціал українського ринку може суттєво зрости. Важливо посилювати співпрацю з європейськими компаніями, адже це вигідно і Україні, і Європі, яка на тлі зміни риторики з боку ключового партнера – США – активно збільшує фінансування оборонних потреб. У ЄС та Великобританії суттєво зростають видатки на оборону, а Україна як міцний та надійний партнер може і має бути важливою частиною європейської безпеки, особливо з урахуванням потенціалу розвитку нашої оборонної галузі", – зауважив Ігор Копитін.

Нагадаємо, як заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін, виробничий потенціал ВПК України протягом минулого року зріс з 12 до 35 мільярдів доларів, завдяки чому Україна наразі сама виробляє понад 30% зброї та боєприпасів, що використовують на полі бою її Сили оборони у боротьбі з російським агресором.