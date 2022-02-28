Світла в Маріуполі не вимикатимуть: окупанти поширюють фейк
Джерело:телеграм Маріупольської міської ради
Російські окупанти поширюють повідомлення про те, що в Маріуполі нібито вимикатимуть світло. Ця інформація не відповідає дійсності.
У міській раді Маріуполя повідомили, що окупанти з Росії розповсюджують інформацію, що місто може вже незабаром залишитися без світла.
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У Маріуполі не вимикатимуть світло
Це не відповідає дійсності. Електроенергія подається,
– наголосили у міськраді.
Є проблеми по деяких вулицях Лівобережного та Кальміуського районів. Як і раніше, не працюють 188 трансформаторних підстанцій. Без електроенергії залишаються 41 229 абонентів (лінії Місто-3, Місто-8). Через обстріли у підприємства немає доступу до ліній.
Ситуація у місті
Мер Маріуполя Вадим Бойченко приблизно 28 лютого, о 16:00 виступив із терміновим зверненням до містян. Він розповів про актуальну ситуацію в місті.
Міський голова зазначив, що другий день поспіль ворожа авіація завдає удари по мирному селищу Сартана та мікрорайонам на Лівому березі. Є жертви серед мирних та руйнування.
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