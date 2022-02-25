Світло буде: Росія поширює фейки про відключення електрики у Києві та регіонах

В мережі поширюють інформацію, що нібито найближчим часом вимикатимуть світло у Києві та регіонах. В "Укренерго" запевняють – це фейк та справжня нісенітниця.

У компанії спеціально наголосили, що не збираються відключати світло ні у Києві, ні в інших регіонах. Всі ці фейки поширює ворог.

Увага Ми тут. Ми в Києві. Ми захищаємо Україну, – Зеленський

Фейкові повідомлення про те, що плануються відключення світла у Києві та інших регіонах – пропаганда ворога. Обмеження енергопостачання споживачів не планується. В українських споживачів світло є і буде! – наголосили в "Укренерго".

Там додали, що енергосистема України працює стабільно.

Раніше у кількох містах України місцева влада закликала вимкнути світло у домівках після 23:00. Це допоможе боротися з ворогом: їм буде важче орієнтуватися на місцевості та поцілити у житлові будинки.

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