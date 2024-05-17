Ситуація стабілізувалась: чи будуть сьогодні застосовувати графіки відключень на Львівщині

На Львівщини ситуацію зі світлом вдалось стабілізувати. Це дозволило зменшити кількість відключень. Водночас повністю графіки погодинних відключень не скасовують.

Про ситуацію зі світлом у Львові та Львівській області розповів очільник області Максим Козицький та у Львівобленерго.

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Так, з 09:00 до 19:00 сьогодні, 17 травня, графіків погодинних відключень на Львівщині застосовувати не планують.

Це пов'язано з тим, що за ніч ситуація в енергосистемі дещо стабілізувалася.

"Розмовляв з енергетиками, пояснюють, якщо використовуватимемо електроенергію ощадливо, то є велика ймовірність, що надалі відключення будуть мінімальними", – уточнив Козицький.

З 19:00 діятимуть графіки

У Львівобленерго теж повідомили про відсутність відключень з 9 ранку. Натомість зазначили, що з 19:00 можливе застосування погодинних графіків. Оскільки, ситуація в енергосистемі залишається складною.

"Аби не допустити знеструмлень, закликаємо всіх економно використовувати електроенергію, насамперед не вмикати потужні електроприлади у вечірній час", – ідеться у повідомленні.

Актуальні графіки відключень світла у Львові

Загалом у Львівській області світло можуть вимикати за таким погодинним графіком:

з 1:00 до 3:00;

з 3:00 до 5:00;

з 5:00 до 7:00;

з 7:00 до 09:00;

з 9:00 до 11:00;

з 11:00 до 13:00;

з 13:00 до 15:00;

з 15:00 до 17:00;

з 17:00 до 19:00;

з 19:00 до 23:00;

з 23:00 до 01:00.

Графіки відключень у Львові за групами: