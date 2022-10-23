У Рівному попередили про віялові відключення: коли у місті не буде світла

Після ракетних ударів 22 жовтня на Рівненщині тривають заходи зі стабілізації енергосистеми. Через це в деяких частинах області будуть віялові відключення, зокрема і в обласному центрі.

Про це повідомив мер Рівного Олександр Третяк. Віялові відключення очікують у проміжку від 16:00 до 23:00.

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Де вимикатимуть світло

Олександр Третяк повідомив, що світло частково вимикатимуть у районі:

Північному

автостанції "Чайка";

автостанції "Рівне";

Радіозаводу;

Мототреку;

Нового двору;

Школи №12;

Покровського собору;

Грабника;

Гідропарку (на вулицях Бандери, Короленка та Замковій).

Де саме та в який час – надати інформацію неможливо. Тривалість і час відключення залежатиме від зростання навантаження, як в загальному по системі в області, так і на окремих ділянках споживання в тому чи іншому районі міста,

– зазначив мер.

Третяк закликав мешканців міста заощаджувати електроенергію, адже це дозволить стабілізувати енергосистему.

Графік віялових відключень в області

Голова Рівненської ОВА Віталій Коваль оприлюднив графік віялових відключень в області. У проміжку від 14:00 до 18:00 у 29 територіальних громадах будуть віялові відключення, у 15 з яких – часткові.



Відключення світла на Рівненщині / Фото з телеграму Віталія Коваля

Крім того, голова ОВА доручив кожній громаді самостійно ухвалити рішення про формат навчання з 24 жовтня у школах з огляду на ситуацію з електропостачанням у кожному районі. Водночас садочки працюватимуть у режимі почергових груп.

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Росія не може протистояти українським захисникам та захисницям, тому посилила терор проти мирного населення України. Зокрема з 10 жовтня ворог за допомогою ракет та іранських дронів-камікадзе атакує енергетичні об'єкти. Силам ППО вдається збивати більшість ворожих цілей, однак, на жаль, є влучання, які шкодять енергосистемі. Зокрема ворог 22 жовтня частково знеструмив Рівненщину та низку інших регіонів.