На Світлодарській дузі загинув захисник з Черкащини – Олексій Кравченко

Молодший сержант Олексій Кравченко віддав своє життя, захищаючи Україну. Він загинув через ворожий артилерійський обстріл на Світлодарській дузі,

43-річний чоловік був водієм кулеметного взводу. Родом Олексій з села Кряжики Монистирищенського району Черкаської області,

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Кравченка мобілізували у третій день війни

Як розповіли у 30-ій ОМБр імені князя Костянтина Острозького, військовий був призваний за мобілізацією 26 лютого. Вдома у Краченка залишилася дружина.

"Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Втрачаємо найкращих. Світла пам'ять Герою. Не забудемо. Не пробачимо", – наголосили побратими загиблого.

Вічна слава і пам'ять захисникам України! Колектив 24 каналу також висловлює співчуття рідним і близьким загиблого Героя.

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