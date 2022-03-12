На Світлодарській дузі загинув захисник з Черкащини – Олексій Кравченко

12 березня 2022 , 09:30
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Джерело:

фейсбук-сторінка 30 ОМБр імені князя Костянтина Острозького

Молодший сержант Олексій Кравченко віддав своє життя, захищаючи Україну. Він загинув через ворожий артилерійський обстріл на Світлодарській дузі,

43-річний чоловік був водієм кулеметного взводу. Родом Олексій з села Кряжики Монистирищенського району Черкаської області, 

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Кравченка мобілізували у третій день війни

Як розповіли у 30-ій ОМБр імені князя Костянтина Острозького, військовий був призваний за мобілізацією 26 лютого. Вдома у Краченка залишилася дружина.   

"Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Втрачаємо найкращих. Світла пам'ять Герою. Не забудемо. Не пробачимо", – наголосили побратими загиблого.  

Вічна слава і пам'ять захисникам України! Колектив 24 каналу також висловлює співчуття рідним і близьким загиблого Героя. 

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Автор: Ірина Буртик