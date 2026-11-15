Російські дрони полюють за новою системою: чому доведеться повертати світломаскування

Київщина повертається до рекомендацій щодо світломаскування. Це пов'язано з новими можливостями російських безпілотників, які можуть орієнтуватися на місцевості не лише за GPS, а й за допомогою оптичних камер. Водночас такі обмеження можуть створювати додаткові труднощі для української авіації, яка працює під час повітряних атак.

Військовий експерт Іван Киричевський в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу пояснив, як російські дрони можуть використовувати освітлення населених пунктів для навігації, чим небезпечна система "Сусанін" та чому Україні, ймовірно, доведеться повертатися до світломаскування.

Як російські дрони орієнтуються вночі та чому світломаскування може допомогти

За словами Киричевського, наразі немає однозначної відповіді, наскільки ефективним буде світломаскування проти російських безпілотників. Однак Україна змушена перестраховуватися, адже ворог використовує дедалі складніші способи навігації.

Експерт звернув увагу на оптичні камери, встановлені на російських дронах. Вони передають зображення в режимі реального часу, а деякі безпілотники використовують систему "Сусанін", про яку повідомляло Головне управління розвідки.

Принцип її роботи полягає в тому, що в бортовий комп'ютер дрона завантажують зображення місцевості та заздалегідь визначений маршрут. Камера зчитує навколишню територію й порівнює її із закладеними даними, щоб безпілотник міг коригувати свій рух. Для цього росіяни можуть використовувати супутникові знімки. Відповідно, навіть освітлені населені пункти та інші джерела світла можуть ставати додатковими орієнтирами для ворожих БпЛА.

Будь-які світлові орієнтири можуть мати значення,

– пояснив Киричевський.

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Чому світломаскування може створити проблеми для української авіації

Водночас повністю вимикати освітлення не завжди доцільно. Як наголосив військовий експерт, там, де немає достатнього прикриття наземними засобами протиповітряної оборони, українські захисники змушені залучати авіацію.

Пілотам також потрібно бачити, що відбувається на землі, щоб ефективно виявляти та знищувати повітряні цілі. Якщо обмежити видимість, це може ускладнити роботу українських льотчиків і створити додаткові ризики для населених пунктів.

Саме тому світломаскування має враховувати не лише можливості російських безпілотників, а й потреби української протиповітряної оборони.

Думаю, з часом ми, на жаль, будемо змушені повертатися до режиму світломаскування, але, можливо, із певними гнучкими умовами,

– зазначив Киричевський.

Важливо знайти баланс, щоб одночасно зменшити можливості ворога та не обмежити роботу української авіації.