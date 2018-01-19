Світоліна здолала Костюк і пройшла в четверте коло

Четверта ракетка світу Еліна Світоліна розгромила 15-річну Марту Костюк у матчі третього кола Australian Open – 2:6, 2:6.

У перших двох колах Еліна здолала Івану Йорович та Катержину Синякову – 6:3, 6:2 та 4:6, 6:2, 6:1 відповідно.

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Щодо Костюк, то сама її поява серед тенісисток основної сітки – вже неабиякий успіх: киянка пробилася туди через перемогу в кваліфікації.

Та на цьому Костюк не зупинилася, продовживши творити сенсації. В першому колі вона легко здолала Шуай Пен – 6:2, 6:2. Далі розібралася з австралійкою Олівією Роговською – 6:3, 7:5.

Світоліна – Костюк – результат матчу