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Світоліна здолала Костюк і пройшла в четверте коло

05:57, сьогодні 596 Читать новость на русском
Світоліна – Костюк – результат матчу
Світоліна – Костюк – результат матчу / Фото з відкритих джерел

Четверта ракетка світу Еліна Світоліна розгромила 15-річну Марту Костюк у матчі третього кола Australian Open – 2:6, 2:6.

У перших двох колах Еліна здолала Івану Йорович та Катержину Синякову – 6:3, 6:2 та 4:6, 6:2, 6:1 відповідно.

Читайте також: Марта Костюк: що відомо про 15-річну сенсаційну українську тенісистку

Щодо Костюк, то сама її поява серед тенісисток основної сітки – вже неабиякий успіх: киянка пробилася туди через перемогу в кваліфікації.

Та на цьому Костюк не зупинилася, продовживши творити сенсації. В першому колі вона легко здолала Шуай Пен – 6:2, 6:2. Далі розібралася з австралійкою Олівією Роговською – 6:3, 7:5.

Світоліна Костюк статистика матчу

Світоліна – Костюк – результат матчу

Теги: Теніс
Джерело: 24 Канал
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