Світові нафтотрейдери припинять купувати російську нафту з 15 травня, – ЗМІ

Російські економіці може бути завдано нового потужного удару. Великі нафтотрейдери готові підтримати санкції ЄС проти Росії за напад на Україну та звірства проти мирних людей.

Сподівання Росії отримати великий прибуток за продаж нафти можуть не виправдатися. Окупанти перебувають під санкціями, підтримати які вирішили і великі нафтові трейдери.

Читайте також Путін націлений на Україну та українців, – у Білому домі пояснили заяву Байдена про геноцид

Відмова купувати російську нафту

Повідомляється, що найбільші нафтові трейдери готові скоротити купівлю російської нафти вже з 15 травня. Повідомляється, що раніше рішення відкладалося через зайлежність деяких країни Європи, таких як Німеччина, від російських енергоносіїв та відсутності інфраструктури для переходу на альтернативні джерела постачання.

Повідомляється, що трейдери припинять купувати нафту у "Роснефти". Також санкції дозволяють купувати російські нафту та газ строго у тій кількості, яка необхдіна для енергетичної безпеки Європи.

Дивіться відео до теми – Росії потрібна евтаназія, щоб не було боляче, – Фурса