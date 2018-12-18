Світовий банк надав Україні гарантії на величезну суму

У вівторок 18 грудня Рада виконавчих директорів Світового банку схвалила надання Україні гарантії на 750 мільйонів доларів на підтримку державної політики.

Про це повідомляють у прес-службі Світового банку.

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Відомо, що ці кошти мають сприяти реалізації важливих реформ у банківській системі України, а також у сфері протидії корупції, сільськогосподарських земель, пенсійного забезпечення, субсидій на житлово-комунальні послуги та охорони здоров'я.

Гарантія на 750 мільйонів доларів США, як очікується, допоможе Україні залучити в державний бюджет на міжнародних ринках близько 1 мільярда доларів США,

— зазначили у Світовому банку.

Більше того, вказані реформи мають зміцнити перспективи зростання економіки та макроекономічної стабільності в Україні.

Світовий банк вітає прагнення Уряду реалізувати ці історично важливі реформи, реалізація яких допоможе підняти рівень життя українців,

— заявила віце-президентка Світового банку по регіону Європи та Центральної Азії Сіріл Мюллер.

Директорка Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України Сату Кахконен наголосила, що програма реформування забезпечує усунення структурних проблем і є сигналом для інвесторів, що Україна здатна підтримувати динаміку реформування та усувати макроекономічну вразливість в умовах передвиборчої невизначеності 2019 року.

Раніше 24 канал повідомляв, що для підтримки залізничної галузі в Україні фахівці "Укрзалізниці" планують обговорити шляхи підтримки з експертами Світового банку.