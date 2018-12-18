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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Світовий банк надав Україні гарантії на величезну суму

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      Світовий банк надав Україні гарантії на величезну суму
      Світовий банк надав Україні гарантії на величезну суму / Фото з відкритих джерел

      У вівторок 18 грудня Рада виконавчих директорів Світового банку схвалила надання Україні гарантії на 750 мільйонів доларів на підтримку державної політики.

      Про це повідомляють у прес-службі Світового банку.

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      Відомо, що ці кошти мають сприяти реалізації важливих реформ у банківській системі України, а також у сфері протидії корупції, сільськогосподарських земель, пенсійного забезпечення, субсидій на житлово-комунальні послуги та охорони здоров'я.

      Гарантія на 750 мільйонів доларів США, як очікується, допоможе Україні залучити в державний бюджет на міжнародних ринках близько 1 мільярда доларів США,
      — зазначили у Світовому банку.

      Більше того, вказані реформи мають зміцнити перспективи зростання економіки та макроекономічної стабільності в Україні.

      Світовий банк вітає прагнення Уряду реалізувати ці історично важливі реформи, реалізація яких допоможе підняти рівень життя українців,
      — заявила віце-президентка Світового банку по регіону Європи та Центральної Азії Сіріл Мюллер.

      Директорка Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України Сату Кахконен наголосила, що програма реформування забезпечує усунення структурних проблем і є сигналом для інвесторів, що Україна здатна підтримувати динаміку реформування та усувати макроекономічну вразливість в умовах передвиборчої невизначеності 2019 року.

      Раніше 24 канал повідомляв, що для підтримки залізничної галузі в Україні фахівці "Укрзалізниці" планують обговорити шляхи підтримки з експертами Світового банку.

      Теги: Новини України Гроші Новини політики Світовий банк Кабінет Міністрів України Міністерство фінансів України Реформи НБУ
      Джерело: 24 канал
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