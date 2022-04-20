"Свіженька втрата": ЗСУ ліквідували командира інженерно-саперного полку Нагамова
20 квітня 2022 , 11:08Читать новость на русском
Українські військові з кожним днем знищують все більше ворогів. Мовиться не лише про російських солдатів, але й командирів.
Черговою ліквідацією ворожого командира похвалились в Управління стратегічних комунікацій ЗСУ. Наші воїни знищили начальника 6 інженерно-саперного полку.
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Що відомо про окупанта
Вантажем 200 став полковник Михайло Нагамов. Він був з республіки Марій Ел, що в Приволзькому федеральному окрузі Росії.
"Українське сафарі 2.0" триває! Зустрічайте "свіженького" російського окупанта. Заблукав на "навчаннях", але вже правильно повернувся додому,
– кажуть у ЗСУ.
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