Свіжі санкції проти Росії: від авто, техніки й до спорту

Проти російських окупантів продовжують зʼявлятися нові санкції. У Міністерстві цифрової трансформації України поділилися, що змінилося за останню добу.

Санкції проти російських окупантів

Уряд США заборонив російським літакам літати в американському повітряному просторі після аналогічних кроків ЄС та Канади.

Важливо Ми нікуди не поїдемо і не здамося ворогу, – Шмигаль про владу України

Компанія Apple зупинила експорт у Росії та обмежила інші сервіси.

Канада заборонила операції з Центробанком Росії.

Instagram заблокував всі акаунти RT і Sputnik у 27 європейських країнах.

Японські Honda та Mazda припиняють експорт авто, мотоциклів та комплектуючих до Росії.

Компанії Boeing та Airbus призупинили підтримку авіакомпаній із Росії та припинили постачання запасних частин.

Судноплавна група Maersk тимчасово припиняє всі перевезення в Росію та з Росії.

Каннський фестиваль відмовився приймати офіційну делегацію Росії у цьому 2022 році.

Біржова організація Deutsche Börse з 2 березня припиняє торгівлю всіма російськими цінними паперами.

Міжнародний союз ковзанярів (ISU) усунув російських та білоруських спортсменів від міжнародних змагань із фігурного катання, шорт-треку та ковзанярського спорту.

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"І це ще не кінець — список санкцій можна буде перераховувати вічно. Разом проти ворога! Усе буде Україна!", – зазначили у Мінцифрі.

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