"Свободу Україні, Путін – чорт": на останньому дзвінку в Дагестані висловилися проти війни

Останній дзвоник в одній зі шкіл Дагестана пішов не за планом. Сценарій організаторів вирішила трішки "підкоригувати" хоробра випускниця.

Росіяни готові терпіти усі поневіряння через санкції та терпіти диктаторський режим. Але серед них інколи трапляються відважні люди, які готові говорити правду та відмовляються жити у тій викривленій реальності, яку збудувала Росія.

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Виступ хороброї випускниці

В одній з дагестанських шкіл свято останнього дзвоника пішло не за планом. Коли мікрофон перейшов у руки однієї з випускниць, вона вирішила показати всім приклад та голосно заявити про свою позицію.

Ні – війні. Свободу Україні. Путін – чорт!

– сказала вона, повернула мікрофон та пішла з майданчика.

Ситуація у Росії: останні новини

Санкції західних партнерів України дуже боляче б'ють по російській економіці. Громадяни країни-окупанта все більше бідкаються на зростання цін, відсутність товару низьку якість російської продукції.

Утім, активно виступати проти війни та валити свій диктаторський режим росіяни не збираються. Більш того, багато росіян підтримують війну проти України, а родичі російських солдатів не лише спокійно слухають розповіді про звірства проти мирних українців та полонених військових, а й заохочують повторювати злочини й надалі.

Щоправда, їхати помирати у війні проти України росіяни не дуже хочуть. Вони підпалюють військкомати та шукають способи уникнути прихованої мобілізації, яку окупанти проводять через шалені втрати. Моральний стан самих окупантів теж на дуже низькому рівні – командування прямо їм заявляє, що вони загинуть, а обіцяних Росією виплат вони не отримують. Окрім того, Росія почала забирати у солдатів кошти, які давала за отримання поранення у війні проти України.

Війна Росії проти України: коротко про останні новини

Дніпропетровська область знову опинилася під вогнем російських окупантів. Ракета впала у річку Самара, постраждалих немає.

Поки російські окупанти кидають на війну проти України медиків з Криму, на півострові вже почався активний партизанський рух. Активістам вдається повідомляти ЗСУ про переміщення ворожої техніки, а також поширювати правду серед місцевих.

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