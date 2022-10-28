Ми оперували під обстрілами: студентка-лікарка про перші дні війни в Сєвєродонецьку

З перших днів повномасштабної війни Сєвєродонецьк був одним із тих міст, які нещадно бомбардували. Кількість постраждалих була такою, що спасати людей та оперувати довелося навіть тим, хто лише завершив інтернатуру.

Про це розповіла офтальмологиня та студентка відомого офтальмолога Вадима Водяника Ірина Мерщанська в інтерв'ю у межах проєкту СВОЇ на 24 каналі.

До теми Оперували під обстрілами, жили на роботі: як лікар перевіз власну клініку із Сєвєродонецька

Операції під обстрілами

Перший день повномасштабної війни вона провела на роботі у клініці. Тоді там зібралося чимало пацієнтів, адже це був запланований операційний день. Однак єдиним вибухом під час ранкової п'ятихвилинки не обійшлося. Місто обстрілювали з такою інтенсивністю, що не було можливості дійти додому.

Я вже залишилась на роботі. Ми ночували на роботі. І після кожного обстрілу до нас доставляли людей, яких ми оперували,

– розповіла Ірина Мерщанська.

Як зазначила дівчина, після кожного обстрілу до клініки доставляли нових людей, яким потрібна була допомога. У них були рвані рани, приїжджали навіть люди без очей. У таких випадках хірургам не залишалося нічого іншого, як видаляти око.

У такому режимі у клініці люди жили тривалий час, місяць же сиділи в підвалі, коли були обстріли. Ба більше, під обстрілами доводилося й оперувати.

Пацієнти перш за все

Своїми спогадами про перший день війни поділився також офтальмолог Вадим Водяник. Він розповів, що, як і вся країна, прокинувся 24 лютого від вибухів, але все ж вирішив у той день поїхати на роботу. Там його чекали пацієнти з різних кутків області, тому він вирішив провести операційний день, як і планувалося за графіком.

Однак невдовзі пролунав перший потужний вибух. Він був такої сили, що затремтіли вікна у відділенні. Однак від планів лікарі не відступили, підготували операційну та прооперували. Людей же, які залишалися в залі очікування, просто відсадили від вікна.

Повна розмова з лікарем Вадимом Водяником: дивіться відео