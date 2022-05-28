"Своїх бросаєм": командири окупантів забороняють евакуйовувати поранених, переживаючи за техніку

Керівництво російських окупантів більше береже техніку, аніж своїх солдатів. Адже за втрату техніки на них очікує відповідальність, а от людей їм не шкода.

Саме з цим і пов'язана проблема із забезпеченням окупаційних підрозділів на передовій. Водіям забороняють здійснювати евакуацію поранених та підвозити продукти та пальне до передових підрозділів.

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Як повідомили в українській розвідці, до такого кроку вдалися командири частин матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ. Все це заради того, щоб уникнути відповідальності за втрату техніки.

Відтак понад три тисячі тилових автомобілів армії агресора продовжують зберігатися у пунктах постійної дислокації.

"З початку військового вторгнення до України, війська матеріально-технічного забезпечення Росії вже задіяли понад 45 відсотків наявної автомобільної техніки. Проте виявилося, що уся логістична схема росіян неспроможна забезпечити потреби значної кількості військ на відстані понад 100 кілометрів від власного кордону", – йдеться в повідомленні української розвідки.

Скільки автомобілів втратила Росія у війні проти України

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 28 травня російські окупанти втратили 2226 автомобільної техніки та автоцистерн. Водночас кількість знищених російських загарбників досягла позначки в 30 тисяч осіб.

Водночас за 93 доби війни, яку розпочала Росія, українські військові знищили 1330 танків окупантів та 3258 бойових броньованих машин.

Водночас не вся техніка окупантів, яку вони втрачають – знищена. Зафіксовані непоодинокі випадки, коли вона потрапляє до українців як трофей. І не лише військові захоплюють техніку окупантів. На Київщині місцеві мешканці викрали бензовоз росіян та заховали його. Там було 700 літрів дизеля. Згодом паливо передали для потреби лікарні, яка була без електропостачання та працювала на генераторі. А вже після того, як окупанти відступили, вантажівку передали на потреби української армії.

Вантажівку в окупантів викрав і житель Херсонщини. Він її теж передав на потреби української армії.