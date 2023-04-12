Накинувся на журналістів і поламав техніку: московському попу з Лаври загрожує в’язниця

Архідиякона Києво-Печерської лаври судитимуть за перешкоджання журналістській діяльності. 30 березня священнослужитель вирвав у оператора мікрофон та зірвав кріплення на камері телеканалу "Суспільне".

Про це повідомляє Київська міська прокуратура. Там зазначили, що 11 квітня скеровано до суду обвинувальний акт відносно служителя Свято-Успенської Києво-Печерської лаври за фактом умисного перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

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Що загрожує священнику УПЦ МП

30 березня журналісти "Суспільного мовлення" знімали репортаж на території Києво-Печерської лаври.

"У цей час до оператора підійшов представник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври (архідиякон), який схопив мікрофон, зламав кріплення до відеокамери та кинув його на землю. Після цього оператор не міг продовжувати свою професійну діяльність", – розповіли у прокуратурі.

Санкція статті передбачає штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до 3 років.

У Чернівцях побили єпископа УПЦ МП: що відомо

, що 30 березня у Києво-Печерській лаврі були сотні прихильників УПЦ МП, які виступали проти виселення. Тоді ж відбулися сутички. Один зі священнослужителів вирвав у оператора мікрофон та зірвав кріплення на камері телеканалу "Суспільне".

Ввечері 10 квітня у Чернівцях чоловік побив єпископа Івано-Франківського та Коломийського Никиту (Сторожука) УПЦ МП.

Слідчі почали розслідування справи про хуліганство. Поліція ще з'ясовує усі обставини конфлікту, але "мови про розпалювання релігійної ворожнечі наразі немає".

За даними поліції, нападнику 28 років, він мешканець Чернівців. Там не мають інформації, що нападник нібито був військовим, як пишуть деякі ЗМІ. Інформації щодо постраждалих людей, які супроводжували єпископа, поліція не має.

Єпископ Никита встиг вже не раз відзначитися. Зокрема, восени 2022 року, чимало ЗМІ повідомило, що правоохоронці впіймали Никиту "в момент фізичної близькості з 17-річним хлопцем". Ймовірно, неповнолітній співав в місцевому хорі. Читайте детальніше за посиланням.