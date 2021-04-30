Людей записують на літургію, не всі можуть потрапити, – священник з Італії про обмеження

Італія – третя в Європі за кількістю нових інфікованих на коронавірус. Напередодні свят там продовжують діяти протиепідеміологічні заходи.

Зокрема обмеження дотримуються у церквах. Детальніше про них в ефірі розповів отець Василь Філяк – священник Української греко-католицької церкви в місті Брешіа.

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За його словами, перш за все, записують людей на літургію.

Тому багато людей не може потрапити до храму. Ми проводимо по 2 – 3 богослужіння в день, щоб не було можливості заразитись COVID-19,

– зазначив священник.

Він відзначив, що у храмі працюють волонтери, які міряють температуру. Всі регулярно миють руки і перебувають у масках. "Таким способом ми намагаємось бути відповідальними і не заразити інших людей", – відзначив отець Василь Філяк.

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Освячування пасок відбуватиметься на свіжому повітрі

Через велику парафію, як він розповів, раніше використовували 3 церкви:

для недільних богослужінь;

для щоденної служби;

на великі свята.

Але наразі Великдень проводитимуть на свіжому повітрі, де може перебувати 3 – 4 тисячі людей. Оскільки богослужіння та освячування пасок відбуватиметься в суботу та в неділю (1 і 2 травня 2021 року), священник скликає громадян розділитися, щоб не було скупчення.

Отець Василь Філяк наголосив, що в момент, коли церкви були закриті, люди відкрили щось нове для себе, а саме роль таїнства домашньої церкви. "Церква не перестає існувати", – додав священник.

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