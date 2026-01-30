"Всєгда бил рускім городом": у Харкові священник-мільйонер ображав українців і підтримував Росію

️У Харкові затримали священника УПЦ МП. Той публічно принижував українців та виправдовував збройну агресію Росії.

Свої антиукраїнські наративи він поширював упродовж березня – липня 2025 року. Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Свої антиукраїнські наративи священник московського патріархату поширював у проросійських Telegram-каналах.

Клірик залишав коментарі, у яких принижував українців, формував зневажливий і стереотипно негативний образ українського народу. Крім того, у своїх дописах він транслював кремлівські пропагандистські тези, зокрема заявляв, що "Харьков всегда был, есть и будет русским городом",

– розповіли у прокуратурі.

Під час обшуків у релігійній споруді УПЦ, де проживав підозрюваний, знайшли мобільний телефон із доказами протиправної діяльності, а ще – російські рублі та іншу валюту на загальну суму понад 2,6 мільйона гривень.

Попередньо, гроші священник міг отримати як винагороду за здійснення інформаційно-підривної діяльності на користь Росії.

Любителя країни-терористки затримали та вручили підозру за розпалювання національної ворожнечі та ненависті та виготовлення та поширення матеріалів з виправдовуванням збройної агресії Росії.

Вдалося також встановити, що він поширював інформацію про місця розташування ЗСУ.

Наразі клірик перебуває під вартою.

Інші скандали з УПЦ МП