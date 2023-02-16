Священник УПЦ МП проведе 7 років за ґратами

Священика УПЦ МП з Донеччини засудили на 7 років позбавлення волі. Він добровільно співпрацював з росіянами та агітував місцевих жителів підтримувати окупаційну владу.

Миколу Зірку, настоятеля парафії селища Ярова, що належить до Горлівської єпархії і розташоване біля Святогірської лаври, затримали після деокупації регіону.

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Під час тимчасової окупації району він публічно виправдовував збройну агресію Росію і закликав місцевих жителів підтримати загарбників. Крім того, він агітував парафіян взяти участь у псевдореферендумі та "проголосувати" за "приєднання" регіону до Росії. Також пропонував людям "обрати" нового "голову" селища Ярова, який мав діяти у складі місцевої окупаційної адміністрації,

– йдеться у повідомленні СБУ.

Також "Зірка" пропонував людям "обрати" нового "голову" селища Ярова, який мав діяти у складі місцевої окупаційної адміністрації.

Покарання колаборанту

СБУ затримала священника у ході стабілізаційних заходів після звільнення району.

Зловмисника визнали винним у колабораційній діяльності. Йому призначено покарання – 7 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком 12 років з конфіскацією майна.

Наявність ряси і кадила не є обтяжуючою обставиною, але вони також жодним чином не звільняють зрадників від законного покарання. Тож вирок суду – ще один чіткий сигнал усім колаборантам,

– наголосив глава СБУ Василь Малюк.

Що відомо про священника-зрадника

Відповідно до інформації Opendatabot, керівником парафії Ікони Божої Матері "Казанська" є Микола Зірка. Регіональні ЗМІ повідомляли, що його затримали наприкінці вересня, йому було повідомлено підозру у проведенні псевдореферендуму.

Священик в час окупації виконував обов'язки селищного голови.