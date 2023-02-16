Священник УПЦ МП проведе 7 років за ґратами
Священика УПЦ МП з Донеччини засудили на 7 років позбавлення волі. Він добровільно співпрацював з росіянами та агітував місцевих жителів підтримувати окупаційну владу.
Миколу Зірку, настоятеля парафії селища Ярова, що належить до Горлівської єпархії і розташоване біля Святогірської лаври, затримали після деокупації регіону.
Дивіться також У Раду внесли законопроєкт, який забороняє УПЦ МП
Під час тимчасової окупації району він публічно виправдовував збройну агресію Росію і закликав місцевих жителів підтримати загарбників. Крім того, він агітував парафіян взяти участь у псевдореферендумі та "проголосувати" за "приєднання" регіону до Росії. Також пропонував людям "обрати" нового "голову" селища Ярова, який мав діяти у складі місцевої окупаційної адміністрації,
– йдеться у повідомленні СБУ.
Також "Зірка" пропонував людям "обрати" нового "голову" селища Ярова, який мав діяти у складі місцевої окупаційної адміністрації.
Покарання колаборанту
СБУ затримала священника у ході стабілізаційних заходів після звільнення району.
Зловмисника визнали винним у колабораційній діяльності. Йому призначено покарання – 7 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком 12 років з конфіскацією майна.
Наявність ряси і кадила не є обтяжуючою обставиною, але вони також жодним чином не звільняють зрадників від законного покарання. Тож вирок суду – ще один чіткий сигнал усім колаборантам,
– наголосив глава СБУ Василь Малюк.
Що відомо про священника-зрадника
Відповідно до інформації Opendatabot, керівником парафії Ікони Божої Матері "Казанська" є Микола Зірка. Регіональні ЗМІ повідомляли, що його затримали наприкінці вересня, йому було повідомлено підозру у проведенні псевдореферендуму.
Священик в час окупації виконував обов'язки селищного голови.