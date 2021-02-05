Священник втопив немовля під час хрещення: моторошні деталі

5 лютого 2021 , 17:26
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У Румунії 31 січня священник під час хрещення випадково втопив немовля. Малюк пішов з життя після декількох годин боротьби у ніч на 1 лютого.

Джерело:

Ziardesuceava.ro

Трагедія сталася у місті Сучава у церкві Святих Костянтина і Олени.

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Деталі

  • Дитині виповнилося 6 тижнів, коли її принесли до храму на хрещення.
  • Однак під час церемонії немовля наковталося води.
  • У малюка зупинилося серце.
  • До церкви відразу викликали медиків з лікарні SMURD.
  • Дитину госпіталізували. У реанімації малюка під'єднали до апарату ШВЛ.
  • Однак у ніч на 1 лютого немовля померло.
  • Деталі трагедії з'ясовують правоохоронці.
  • Поліція відкрила кримінальну справу.