Готував удар по ешелонах ЗСУ на Харківщині: СБУ затримала священника УПЦ МП

Служба безпеки України затримала священника УПЦ (МП), який був агентом гру Росії. Чоловік готував удар по ешелонах Сил оборони на Харківщині.

СБУ запобігла серії повітряних російських ворожих ударів по об'єктах Укрзалізниці на Харківщині. Про затримання зловмисника повідомили зранку 1 серпня.

Дивіться також Викрили російського шпигуна, який "полював" на секретну документацію України та готував удари

СБУ затримала священника УПЦ (МП), який був агентом російського гру

В СБУ розповіли, що в результаті багатоетапної спецоперації було затримано двох агентів воєнної розвідки Росії, які готували обстріл ешелонів ЗСУ, що перевозять особовий склад, техніку та боєприпаси на передову.

За матеріалами справи, головним фігурантом виявився громадянин Росії, настоятель одного із Харківських храмів УПЦ (МП), який був завербований спецслужбою країни-агресора ще до повномасштабної війни,

– ідеться в повідомленні.

Після того, як Росія здійснила вторгнення в Україну, на чоловіка вийшов кадровий співробітник головного управління генштабу збройних сил Росії (відомого як гру). Вказується, що Служба безпеки вже встановила його особу.

"Під час дистанційного контакту ворожий спецслужбіст поставив перед кліриком завдання: зібрати інформацію про графіки та маршрути руху ешелонів ЗСУ на території Харківщини. Щоб отримати розвіддані, священник залучив свого знайомого – працівника місцевої філії Укрзалізниці", – розповіли в СБУ.

За інформацією СБУ, встановлено, що посадовець дав клірику доступ до службових документів з інформацією про час відправлення та прибуття, а також місць розвантаження потягів Сил оборони.

Так, відзняті кадри священнослужитель мав пересилати своєму куратору через анонімний чат у месенджері. З метою конспірації вони використовували шифрувальні символи, наприклад, розпочинали листування тільки після обумовлених "смайлів" у заздалегідь визначений час.

Зазначається, що кожного разу після сеансу зв'язку фігуранти видаляли листування.

У випадку отримання "розгорнутого звіту", окупанти планували здійснити за вказаними координатами вогневе ураження.

Служба безпеки завчасно викрила ворожих поплічників і завдяки цьому зірвала плани агресора. Після оперативної комбінації обох фігурантів було затримано у власних помешканнях,

– проінформували в СБУ.

Відомо, що під час обшуку у них вилучили мобільні телефони та сім-карти різних операторів із доказами розвідувально-підривної діяльності.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили клірику та його спільнику про підозру за статтею – несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану.

Зазначимо, що санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі.

Наразі зловмисники перебувають під вартою. Крім цього, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації їхніх злочинних дій.

СБУ затримала священника УПЦ МП, який готував удар по ешелонах ЗСУ в Харківській області / Фото СБУ