"Ікони винесли раніше": московські попи винесли з храму у Білій Церкві навіть килимові доріжки

Представники УПЦ МП під час виселення з Преображенського собору у Білій Церкві забрали звідти навіть килимові доріжки.

Про це розповів митрополит Православної церкви України Євстратій Зоря. Він також опублікував відповідне відео, де власне це зафіксовано.

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За канонічним правом, те, що призначено до храму – у храмі й залишається. Але ми бачимо, як шанувальники МП, коли йдуть із храмів – іноді навіть святий престол зривають, виносять ікони і все, що тільки можуть. Так і у Білій Церкві – навіть доріжки їм знадобилися… Ікони ж винесли раніше,

– написав він коментуючи оприлюднені кадри.

Як зазначив Зоря, ПЦУ вирішила не перешкоджати настільки дріб'язковому мародерству. Однак, "якби не вчасне втручання, то підконтрольні РПЦ попи, певно, спробували б поцупити й іконостас із престолом".

Священослужителі УПЦ МП виносять килими з храму: відео

Актуально про виселення УПЦ МП з Лаври

До слова, представники Міністерства культури за допомогою поліції продовжують опечатувати корпуси Києво-Печерської лаври.

Декілька днів тому під стінами святині відбулися сутички прихильників московської церкви із правоохоронцями, які знайшли у Лаврі цікаву знахідку.

Вдалося опечатати 70-й корпус, де УПЦ МП розміщувала резиденцію голови церкви Онуфрія, корпус 69, де була монастирська майстерня та крамниця церковних меблів, а також 71-й корпус.