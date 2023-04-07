Міг понад 2 роки розбещувати доньок: священнику УПЦ МП обрали запобіжний захід

У Дніпрі священник УПЦ МП розбещував власних доньок. Через це його затримали та обрали запобіжний захід.

У прокуратурі розповіли, що його триматимуть під вартою. Затримали підозрюваного ще 6 квітня.

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Що відомо про запобіжний захід священнику УПЦ МП

Наразі священнослужителю обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави,

– повідомили в прокуратурі.

У коментарі 24 Каналу в Дніпропетровській обласній прокуратурі розповіли, що доньки священника перебувають під наглядом лікарів.

За попередніми даними, знущання з дітей могли тривати понад 2 роки. У сім'ї, крім неповнолітніх доньок, ще є два повнолітні сини. Наразі триває слідство.

У Дніпрі обрали запобіжний захід священнику, який розбещував власних доньок

Що відомо про затримання священника