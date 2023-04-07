Міг понад 2 роки розбещувати доньок: священнику УПЦ МП обрали запобіжний захід
Джерело:Дніпропетровська обласна прокуратура
У Дніпрі священник УПЦ МП розбещував власних доньок. Через це його затримали та обрали запобіжний захід.
У прокуратурі розповіли, що його триматимуть під вартою. Затримали підозрюваного ще 6 квітня.
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Що відомо про запобіжний захід священнику УПЦ МП
Наразі священнослужителю обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави,
– повідомили в прокуратурі.
У коментарі 24 Каналу в Дніпропетровській обласній прокуратурі розповіли, що доньки священника перебувають під наглядом лікарів.
За попередніми даними, знущання з дітей могли тривати понад 2 роки. У сім'ї, крім неповнолітніх доньок, ще є два повнолітні сини. Наразі триває слідство.
У Дніпрі обрали запобіжний захід священнику, який розбещував власних доньок
Що відомо про затримання священника
- 6 квітня Дніпропетровська обласна прокуратура повідомила, що у Дніпрі затримала одного зі священників УПЦ МП. Його підозрюють у розбещуванні рідних доньок.
- Слідство повідомило, що піп московського патріархату після смерті дружини упродовж тривалого часу розбещував двох доньок.
- Відомо, що дівчатка 13 та 15 років відповідно. До злочинів 47-річний священник вдавався, залишаючись вдома наодинці з дітьми.
- Діти розповіли про це старшому брату. Останній же звернувся в поліцію.