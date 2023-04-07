Міг понад 2 роки розбещувати доньок: священнику УПЦ МП обрали запобіжний захід

7 квітня 2023, 14:10
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Джерело:

Дніпропетровська обласна прокуратура

У Дніпрі священник УПЦ МП розбещував власних доньок. Через це його затримали та обрали запобіжний захід.

У прокуратурі розповіли, що його триматимуть під вартою. Затримали підозрюваного ще 6 квітня. 

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Що відомо про запобіжний захід священнику УПЦ МП

Наразі священнослужителю обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави,
– повідомили в прокуратурі.  

У коментарі 24 Каналу в Дніпропетровській обласній прокуратурі розповіли, що доньки священника перебувають під наглядом лікарів.

За попередніми даними, знущання з дітей могли тривати понад 2 роки. У сім'ї, крім неповнолітніх доньок, ще є два повнолітні сини. Наразі триває слідство. 

У Дніпрі обрали запобіжний захід священнику, який розбещував власних доньок 

Що відомо про затримання священника

  • 6 квітня Дніпропетровська обласна прокуратура повідомила, що у Дніпрі затримала одного зі священників УПЦ МП. Його підозрюють у розбещуванні рідних доньок. 
  • Слідство повідомило, що піп московського патріархату після смерті дружини упродовж тривалого часу розбещував двох доньок.
  • Відомо, що дівчатка 13 та 15 років відповідно. До злочинів 47-річний священник вдавався, залишаючись вдома наодинці з дітьми.
  • Діти розповіли про це старшому брату. Останній же звернувся в поліцію. 

Автор: Діана Квасневська