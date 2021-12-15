Свята не буде: на Житомирщині зламалася головна ялинка та залишила людей без інтернету

У місті Романів на Житомирщині новорічні приготування видалися невдалими. Головна ялинка на площі зламалася навпіл.

Зі встановленням головної ялинки міста все із самого початку пішло не за планом. Все почалося навіть з того, чому обрали саме це дерево.

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Ялинка обірвала кабелі

Ідея встановити саме це дерево в центрі міста була не випадковою. Ялинка росла біля однієї з адмінбудівель і своїм корінням підіймала її фундамент. Тому до новорічних свят її вирішили зрізати та прикрасити на центральній площі.

Під час транспортування ялинки стався казус – гілля обірвали інтернет-кабелі. Через це тепер не лише у Романові, а й у навколишніх населених пунктах немає інтернету.

Однак це не всі "пригоди" новорічного дерева. Після встановлення на площі ялинка просто зламалася навпіл.

Ми намагалися вирівняти ялинку. І в певний момент ялинка зламалася. Я, знаходячись на висоті метрів 12, впав разом з верхівкою донизу. Врятувала страховка, щоправда, добре подряпав обличчя,

– розповів арборист Олександр Вигівський.

Доступ до інтернету поки не відновили, а місто залишилося без головної ялинки. Місцева влада поки не знає, що робити у цій ситуації.

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