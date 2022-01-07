На свята українці викидають на смітник продуктів до 1 мільярда гривень

В Україні на свята люди викидають на смітник продуктів від 470 мільйонів до мільярда гривень. Більша частина їжі все ще придатна до споживання.

Забагато зайвого люди купують на Новий рік та Різдво. На 30% більше, ніж потрібно для нормального споживання.

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Адже саме під час свят у людей є спокуса набрати багато смачних продуктів, які потім виявляються зайвими.

Поради, як зменшити кількість харчових відходів

У Центрі управління відходами підготували кілька порад, щоб не купити надлишку:

спеціалісти рекомендують ходити в магазин із заздалегідь складеним списком продуктів;

варто продумати наперед святкові страви;

продукти, які залишились, треба розфасувати по контейнерах;

їжу можна перетворити в інші страви з додатковою термічною обробкою.

5 січня у світі відзначили Міжнародний розвантажувальний день. Його запровадили для того, щоб під час зимових свят не забувати про здорове і свідоме споживання.

Текст публікації у фейсбуці:

Кількість відходів на новорічно-різдвяні свята збільшується. Наприклад, у Великій Британії та США на 25 – 30%. Велику частку того, що викидають, становлять харчові відходи, а скоріше навіть їжа, яка все ще придатна до споживання.

За підрахунками дослідників, в Україні на свята викидають їжі на суму від 470 мільйонів до 1 мільярда гривень. Адже саме в цей період підвищується ризик купувати зайве, готувати більше, ніж можна з'їсти, та не особливо піклуватися про правильне зберігання продуктів.

5 січня відзначають Міжнародний розвантажувальний день, щоб у розпал зимових свят нагадати про здорове і свідоме споживання.

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