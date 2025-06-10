"Святиня, яка пережила століття": Росія пошкодила Софійський собор у Києві

У ніч на 10 червня Росія масовано атакувала Київ. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено Софійський собор.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міністра культури та стратегічних комунікацій України Миколу Точицького.

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Атака на Софійський собор у Києві 10 червня

Міністр наголосив, що цієї ночі агресор знову вдарив у саме серце нашої ідентичності.

Пошкоджено Софійський собор у Києві – святиню, яка пережила століття і символізує народження нашої державності,

– заявив Точицький.

Зазначив, що вибухова хвиля спричинила руйнування карниза на головній апсиді пам'ятки національного значення. Міністр акцентував, що цей храм XI століття – це душа всієї України.

Софійський собор пошкоджений внаслідок атаки Росії / Фото з фейсбуку Точицького

Також Точицький констатував, що агресор продовжує вбивати Одесу, людей та культурну спадщину. Зокрема, вночі постраждала Одеська кіностудія – місце, де творилось українське кіно.

Внаслідок російської атаки пошкоджено павільйони, складські приміщення, декорації й автотранспорт. Повністю знищені декорації до фільму "Довженко" – національного проєкту про найвідомішого українського режисера.

Росія воює не лише з нашими містами – вона веде війну проти нашої культури, пам'яті, майбутнього,

– підкреслив глава Мінкульту.

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Наслідки російської атаки / Фото з фейсбуку Точицького