Святкування Різдва в Україні, відновлення старовинного палацу на Львівщині – відео тижня

В Україні святкування Різдва не обійшлося без традицій та урочистей. На Львівщині 3 сім'ї реставрували старовинний палац XVIII століття.

Про сюжети, які стали найпопулярнішими за тиждень – дізнавайтесь далі.

До теми З колядками, зіркою і пампухами: як у Львові святкують Різдво – атмосферне відео

Різдво в Україні

У Львові музей народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького відсвяткував Різдво просто неба. Усі охочі мали змогу взяти участь у екскурсії та подивитися на вертеп.

Як у Львові святкували Різдво: дивіться відео

Відновлення Підгорецького палацу на Львівщині

Три родини відкупили Підгорецький палац та реставрували його. Відновлювали пам'ятку архітектури майже з нуля, адже вона була в дуже занедбаному стані.

Як реставрували старовинний палац на Львівщині: дивіться відео

Тропічний сад удома

На Харківщині українка створила тропічний сад і посеред зими вирощує ананаси і манго. Там є й інші екзотичні фрукти, наприклад, гуава, мурай, інжир та кава.

Туристи їдуть, аби подивитися на екзотичний сад: дивіться відео

У Харкові знесли "Стоунхендж"

Інсталяція не встигла простояти 2 тижні. Вона викликала в людей багато критики і артоб'єкт знесли. Відзначимо, що на пам'ятку витратили майже 1,5 мільйона гривень.

Чому знесли "Стоунхендж": дивіться відео

Найгучніші "зашквари" 2021 року

Для українських політиків 2021 рік став досить ганебним. Адже вони билися у Верховній Раді, виступали зі скандальними заявами та дивували новими курйозними витівками.

Якими витівками дивували політики у 2021 році: дивіться відео