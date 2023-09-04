Російська ракета потрощила одну з найдавніших споруд Донецької області

Російські окупанти завдали удар по селу Олександро-Шультине. Російська ракета влучила у Свято-Георгіївський храм.

Село Олександро-Шультине розташоване поблизу Костянтинівки Краматорського району у Донецькій області. Місцева святиня – Свято-Георгіївський храм – серйозно постраждала.

Зверніть увагу ЗСУ на Київщині збили ворожу крилату ракету зі "Стінгера": видовищне відео

Вже відомо про зруйновані дах та куполи. У стінах з'явилися тріщини. Вікна святині – вибиті. Ікони, які були всередині, – потрощені, а хрест – зігнутий.

Олексій Рослов – начальник Костянтинівської МВА – розповів деталі.

Вночі, близько другої години, був обстріл села. Було влучання в церкву. Постраждалих, на щастя, немає, але сильно пошкоджена сама споруда,

– мовиться у повідомленні.

Люди розповіли, що вибухи чули навіть у Костянтинівці. Рита Карпова – директорка місцевого краєзнавчого музею – зауважила, що Свято-Георгіївський храм збудований ще у 1822 році. Святиня – одна з найдавніших споруд у Донецькій області.

У часи СРСР радянські варвари зруйнували купол святині. Довго храм залишався без куполів. Згодом відбулася реставрація.

Станом на вересень 2023 року в Олександро-Шультиному залишаються лише 10 людей. Через постійні обстріли вони змушені жити у підвалах.