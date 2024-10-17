Свято-Михайлівський собор у Черкасах перейшов до ПЦУ: прихильники УПЦ МП влаштували бійку

Свято-Михайлівський кафедральний собор УПЦ МП у Черкасах перейшов до Православної церкви України. Після цього прихильники російської церкви прийшли до храму та вчинили там погром.

Цей собор є найбільшим в Україні. Про це розповів військовий капелан Володимир Педько.

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Що відомо про перехід Михайлівського собору у Черкасах до ПЦУ

Спочатку, вранці 17 жовтня, стало відомо, що близько сотні невідомих зайшли до Михайлівського кафедрального собору, а згодом до єпархіального управління на території церкви.

Вітаю Черкащину і всю Україну з тим, що найбільший православний храм України, який тривалий час був під управлінням московського патріархату, – повернувся в лоно Української церкви! Відтепер Свято-Михайлівський кафедральний собор буде завжди відкритий для наших військовослужбовців, адже він вже став Гарнізонним,

– пізніше повідомив військовий капелан Володимир Педько.

Михайлівський собор у Черкасах перейшов до ПЦУ: дивіться відео

Щоправда, прихожани УПЦ МП не захотіли миритися із таким рішення, а тому прибули до собору, зламали вхідні ворота та натовпом пішли вчиняти погром у церкві.

"Одиниці радикалів (прихильників МП) доходять до крайніх мір, щоб не втратити свої позиції і навіть починають жити цілими сім'ями на територіях храмів" – розповів капелан.

Коли вранці 17 жовтня прихожани церкви, які вирішили перейти до ПЦУ, зіткнулися з невеликою кількістю вороже налаштованих прихильників РПЦ, які "рейдерським чином вже декілька тижнів окупували територію собору, організувавши цілодобову охорону".

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Священники московського патріархату на чолі із митрополитом Феодосієм та їхні парафіяни виганяли капеланів та представників громади із церкви та прилеглої території сльозогінним газом, стільцями, швабрами та відрами.

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За свідченнями очевидців, наразі віряни УПЦ МП та митрополит Феодосій зачинилися у церкві і нікого усередину не пускають.

Капелан Володимир Педько розповів, що попри усі складнощі на території собору планують створити осередок національного-патріотичного виховання, недільну школу, підготовку капеланів та багато інших проєктів.