Безкоштовні концерти у кожному куточку міста: у Львові відбудеться масштабне Свято музики

З самого ранку і до вечора 21 червня Львів наповниться музикою різних жанрів. Дванадцяте Свято Музики відбудеться на локаціях по всьому місту.

Щороку 21 червня Львів стає частиною світової події, до якої приєднуються представники з п'яти континентів, 120 країн та понад 1000 міст, повідомляє 24 Канал. У день літнього сонцестояння Свято музики об'єднує аматорів та професіоналів на сценах по всьому місту.

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У Львові відбудеться Свято музики

Цього року до фестивалю доєдналися близько 100 музикантів, зокрема:

"Пиріг і Батіг",

NAZVA,

"Мертвий Півень",

"Мія Рамарі",

INSO-Lviv та багато інших.

Ми з командою дійсно хочемо, щоб музика звучала всюди: від балконів будинків до алей у парку. У будь-якому просторі міста,

– розповідає про підготовку до Свята директорка Марічка Чічкова.

З повною програмою Свята музики у Львові можна ознайомитися за посиланням або у застосунку ArtWizard.



Львів долучився до Світового дня музики / Фото ГО ЛКП

Усі концерти – абсолютно безкоштовні. Проте зважаючи на те, що війна Росії проти України досі триває, організатори Свята музики та фонд Musicians Defend Ukraine відкрили масштабний збір на 250 тисяч гривень. За ці гроші придбають 12 FPV-дронів, які допоможуть нашим захисникам долати ворога на фронті. Долучитись до збору може кожен, задонативши на загальну банку.

"Однією з ключових ідей Свята музики у Львові є максимальне наближення музики до людей. Тому вхід на усі заходи фестивалю має бути безоплатним", – додали організатори.

Зауважимо, що День музики – це унікальна світова музична подія, яка щороку відбувається в різних куточках світу. Вперше захід провели в Парижі. За 42 роки свято стало всесвітнім – 21 червня Берлін, Сідней, Токіо і ще сотні міст з усього світу на день наповнюються музикою.

За 12 років до Свята музики у Львові приєднувалися:

Сашко Положинський ("Тартак"), Sasha Boole, Олег Каданов та Женя Галич (O.torvald),

гурти "Антитіла", "DRUMТИАТР", "ГИЧ Оркестр", Tik Tu, Гапочка, Somali Yacht Club та багато інших,

хори "Черемош", "Дримба", Gaudeamus,

музичні школи, студенти Львівської музичної академії, артисти Львівської обласної філармонії,

гості з Польщі, Білорусі, Чехії, Німеччини та Чилі.

Свято музики у Львові відбувається за ініціативи ГО "Локальна культурна підтримка". Захід реалізують за підтримки Львівської міської ради та ЗМІН у межах сталого партнерства.