Дивимось із задоволенням, – Скабєєва цинічно прокоментувала атаки по Одесі
Російська пропагандистка Ольга Скабєєва цинічно відреагувала на ракетні удари по Одесі. Вона традиційно звинуватила у всьому Україну й заявила, що "дивиться на це із задоволенням".
Таку заяву вона зробила під час ефіру на пропагандистському шоу. Крім того, кремлівські посіпаки також заявляють, що це буцімто "ракета від української ППО влучила у собор" в Одесі, передає 24 Канал.
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"Ми, ясна річ, не агресори"
Вкиди російських посіпак продовжують шокувати цинізмом. Одна з ключових російських пропагандисток Скабєєва на своєму ефірі почала обговорювати "удари возмєздія" по Одесі. Раптово вона згадала, що Росія нібито "не агресор", тому вкотре звинуватила Україну. Ба більше, Скабєєва заявила, що "радіє" черговим ракетним ударам.
Ми із задоволенням дивимося на удари по Одесі,
– заявила пропагандистка.
Цинічна заява пропагандистки: дивіться відео
Ракетні удари по Одесі обговорювали пропагандисти й на ефірі ще одного кремлівського блазня – Владіміра Соловйова. Так звані "експерти" почали цинічно обговорювати знищення Одеси ракетами. Росіяни раділи ударам по цивільному населенню й, ба більше, почали пропонувати нищити Київ і Львів.
"Ми Одесу не збережемо. Ми її потім наново відбудуємо. Щонайменше – портову зону. Але я пам'ятаю – оперний театр ми збережемо", – цинічно заявив Соловйов.
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Цинічності немає меж
Ракетна атака у ніч на 23 липня стала приводом для вкидів ворожої пропаганди. Все дійшло до того, що росіяни почали писати на Вікіпедії, що Свято-Преображенський собор буцімто "атакували ЗСУ". Після цього українці почали виправляти матеріали Вікіпедії, проте російські посіпаки знову вражали цинічністю.
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Ба більше, цинічність росіян пробила чергове дно, коли на Вікіпедії хтось із користувачів вказав, що Спасо-Преображенський собор розташований у Росії.
Російська пропаганда не має меж / Скриншот із соцмереж
Росіяни завдали ракетного удару по собору в Одесі
- У ніч проти 23 липня росіяни цинічно атакували Одесу ракетами 5 різних типів. Одна із них влучила у Свято-Преображенський кафедральний собор.
- Архідиякон Андрій Пальчук пояснив, що ракета влучила у праву частину собору й пробила до мінус першого поверху. Здійнялася пожежа у місці, де у церкві продаються ікони та свічки. За словами клірика Одеської єпархії УПЦ, руйнування – колосальні. Порушені центральні палі, фундамент, також вилетіли всі вікна, ліпнина.
- Собор перебуває під захистом ЮНЕСКО. Його звели у XVIII столітті, але зруйнували за радянської влади. Вже після розпаду СРСР у 2000-х роках собор відбудували заново, а освячував його у 2010 році особисто голова російської православної церкви патріарх Кирило.