Завтра в Україні відзначають Водохреще: у ПЦУ пояснили важливість свята

6 січня українці святкують Водохреще. Ним завершується цикл різдвяних свят. Напередодні свята священника запитали щодо правил відзначення цієї дати.

Отець Георгій Коваленко в ефірі телемарафону повідомив: свято називають по-різному – Хрещення Господнє, Богоявлення, Водохреща. І всі три назви правильні, адже вони свідчать про різні виміри суті свята.

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Як святкувати Водохреще

За словами священника, деякі люди накопичують святу воду роками. Вона може стояти і 20, і 30 років, але сенс у тому, щоб нею користувалися.

Цей день ми проводимо в молитві. Ми згадуємо подію, освячуємо воду. П'ємо її, окроплюємо нею наші будинки. Якщо є час і можливість – ходимо на річки і теж освячуємо там воду, щоб освятити створений Богом світ,

– розповів отець Георгій Коваленко.

Пірнати в ополонку цього дня необов'язково.

До слова, рятувальники рекомендують відмовитися від участі в масових заходах та дотримуватися обмежень, які діють під час воєнного стану.

Правила безпеки на Водохреще / Фото ДСНС

Проте в місцях відзначення свята все ж розгорнуть понад 140 рятувальних постів із засобами порятунку людей на воді. Чергуватимуть майже 500 працівників ДСНС та понад 100 одиниць техніки.

У Києві таких локацій буде 12. Дно водойм обстежили, але міська влада просить утриматися від занурення.