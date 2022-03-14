У Святошинському районі Києва окупанти випустили ракети у будинок

У київському Святошинському районі окупанти завдали удару по будинку. Попередньо відомо, що вони випустили 3 ракети.

Відповідну інформацію оприлюднив у ефірі каналу "Рада" перший заступник голови КМДА Микола Поворозник. Зокрема атакували окупанти вранці 14 березня під час оголошення повітряної тривоги.

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Окупанти атакували будинок у Святошинському районі

ДСНС також там працює. Пожежі локалізовано,

– заявив Поворозник.

Додав, що наразі жертв та постраждалих немає, проте там ще працювали рятувальники.

Ба більше, у цю ж ніч окупанти атакували будинок на Оболоні. Внаслідок удару окупанти пошкодили будівлю та спричинили пожежу.

Рятувальники повідомили, що станом на 07:40 в 9-поверховому житловому будинку виявили тіла 2 загиблих, ще 3 особи доправили в лікарню, ще 9 людям надали допомогу на місці.

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